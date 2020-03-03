Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Mustafa Kemal Caddesi'nde tekbirler getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.

Kaymakamlık önüne kadar yürüyen ve Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehitlerin ismini tek tek okuyan grup, saldırıyı protesto etti.

Grup adına konuşma yapan Harun Yavaş, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek "Batı ülkeleri, sınırlarına mültecilerin dayanmasıyla gerçek yüzlerini gösterdi. Ülkemiz yaklaşık on yıldan beri bu mazlum halka ensar görevi yapıyor." dedi.

Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ise şehitler için dua ederek zalim Esed ve yandaşlarının mutlaka kaybeden taraf olacağını söyledi.

Programa Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya

Malatya'da jandarma personeli bir lisede trafik eğitimi verdiği sırada, öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla hep birlikte ayağa kalkarak İstiklal Marşı okudu ve asker selamı verdi.

Daha sonra bir öğrenci Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere yazdığı mektubu okudu.

Yazılan mektuplar daha sınırda görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için PTT'ye verildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla 1800 öğrenci koreografiyle "Bahar" yazdı, 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğretmen ve okul idarecilerinin yönetiminde öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için koreografi hazırladı.

Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanıp "Bahar" yazısı koreografisine katılan öğrenciler, daha sonra 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Daha sonra öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, daha önceden okunan hatimlerin duası yapıldı.

Programın ardından öğrenci ve öğretmenler, şehitlik ziyareti yaptı.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, öğrencileri anlamlı çalışmasından dolayı kutladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurt, Türk askerinin sınır güvenliğini ve mazlumları korumak için İdlib'de mücadele verdiğini hatırlattı.

Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Emrullah Balbaba ise her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve devletin yanında olduğunu, bu programla gençlerde hem milli bilinç uyandırma ve heyecanlarını yarınlara taşımak hem de dua ederek Mehmetçiğe destek vermek istediklerini ifade etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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