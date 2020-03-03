Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Bolu'da taksiciler, dolmuşçular, otobüsçüler, çekiciler ve kamyoncular İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi.

Bolu'da taksiciler, dolmuşçular, otobüsçüler, çekiciler ve kamyoncular İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi.

Karaçayır Mahallesi Siteler Camisi önünde toplanan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası üyesi şoförler, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla kent merkezinde tur attı.

Konvoya katılan sürücülere geçtikleri güzergahta bulunan vatandaşlar da destek oldu.

D-100 kara yolundan araçlarıyla Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı önüne gelen şoförler, daha sonra Sağlık Mahallesi'ndeki Garnizon Şehitliğine giderek dua etti.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor günlerde ulusun bekçisi Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet mensuplarına destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Türk ordusu, Türk polisi ile Türk milletinin her türlü zorluğa ve mücadeleye alışkın olduğunu belirten Fırat, "Geçmiş tarihimizde bunların birçok örneği mevcuttur. Bugünden sonra da vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve refahı, çocuklarımızın geleceği için Türk ordusunun her daim destekçisi olup dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin ve polisimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, İdlib, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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