Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Giresun

Giresun Üniversitesi Güre yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayraklarıyla yerleşke içerisinde bir süre yürüdü.

Yürüyüş, saygı duruşunun ardından şehitler için duaların edilmesiyle sona erdi.

Şebinkarahisar ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getiren grup, Şebinkarahisar Belediyesi önünden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası Tekışık Camisi'nde öğle namazı öncesi gıyabi cenaze namazı kılındı. Şebinkarahisar Müftüsü Hüseyin Buroğlu, şehitler için dua etti.

Programa, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Eynesil Mustafa Yüksel İlkokulunda eğitim öğretim gören 120 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için mektup yazdı.

Okulun 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Sinan Gündoğdu eşliğinde, Mehmetçiğe hitaben yazdıkları mektupları İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan ve görevli askerler de öğrencilere çikolata ve balon verdi. Bura da öğrencilerden Elif Berfin Topal ve Yağmur Cebeci yazdıkları mektupları okudu.