Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

Turgutlu Muhtarlar Derneği öncülüğündeki yürüyüş, Koza Pazarı Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Derneğin başkanı Avni Gürel, yaptığı açıklamada, bugün Turgutlu'da meydanı dolduran vatandaşların, yarın savaş meydanlarını da doldurmaya hazır olduğunu belirtti.

Yürüyüşe, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, şehir meclisi üyeleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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