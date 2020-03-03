Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüdü.

Akhisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Akhisar Belediye hizmet binası önünde başladı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganlarıyla Milli Egemenlik Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş yapan vatandaşları yaklaşık 100 araçlık konvoy takip etti.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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