Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Çankırı'nın Orta ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Askerlerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü düzenlendi.

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Çankırı'nın Orta ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Askerlerimize destek bayrağımıza selam" yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar Türk bayrağı açtı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Katılımcılar Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla "Fetih Suresi" okudu, dua etti, saygı duruşunda bulundu.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Orta ilçesinin bugüne kadar onlarca şehit ve gazi verdiğini söyledi.

Sınırdaki ve sınır ötesindeki Mehmetçikler için bir araya geldiklerini belirten Onay, "Tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere, bizim ve sınırımız olan her yerde Türkiye'nin işi olduğunu ifade etmek istiyorum. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede de tüm Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı için tek yürek olduğunu vurguladı.

Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Dede, Türkiye'nin bütünlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güvenlik güçlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Yürüyüşte Orta Kaymakamı Bayram Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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