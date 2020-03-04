Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Şube Başkanı Behiç Baş, şubede düzenlenen toplantıda, TSK'nin Suriye'de destan yazmaya devam ettiğini söyledi.


Dernek olarak her zaman TSK'nin yanında olduklarını belirten Baş, şunları kaydetti:


"Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi olarak, 27 Şubat 2020 tarihinde, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısına maruz kalan şehitlerimize Allah'tan rahmet. gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri her harekatın üstesinden gelmeye muktedirdir. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi gazileri olarak, her daim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için lüzum hasıl olduğunda hazır olduğumuzu bildiririz. İnşallah Bahar Kalkanı Harekatı başarı ile sonuçlanır."

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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