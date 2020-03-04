Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

TFF 3. Lig Birinci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyesporlu futbolcular, İdlib'de şehit düşen askerleri anmak ve "Bahar Kalkanı" harekatına katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Türk bayrağı açtı.

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TFF 3. Lig Birinci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyesporlu futbolcular, İdlib'de şehit düşen askerleri anmak ve "Bahar Kalkanı" harekatına katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Türk bayrağı açtı.

Serik Belediyespor, hafta sonu evinde oynayacağı Orduspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.

Teknik Direktör Engin Korukır nezaretinde yaptığı antrenman sonrasında futbolcular, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler ile devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına katılan askerler için Türk bayrağı açtı.

Futbolcular, "Askerlerimize selam olsun" diyerek asker selamı verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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