Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Platform başkanı İhsan Akın, yazılı açıklamasında, Suriye vatandaşlarının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekatların yanında olduklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Platform olarak yaklaşık 40 bin üyemizle vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız. Ordumuzun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve bugüne kadar yaptığı tüm harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Son olarak Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden devletimizin, kahraman ordumuzun ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede, alacağı kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız."

Akın, vatanın bütünlüğü için şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]