Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Platform başkanı İhsan Akın, yazılı açıklamasında, Suriye vatandaşlarının güvenliği için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekatların yanında olduklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Platform olarak yaklaşık 40 bin üyemizle vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız. Ordumuzun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve bugüne kadar yaptığı tüm harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Son olarak Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden devletimizin, kahraman ordumuzun ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede, alacağı kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız."

Akın, vatanın bütünlüğü için şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.