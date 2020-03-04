Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve Türk Kızılayı iş birliğinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğin olası ihtiyacı için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık ve Türk Kızılayı iş birliğinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğin olası ihtiyacı için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde kurulan kan verme stantlarında vatandaşların yanı sıra asker, polis ve öğrenciler toplu şekilde kan bağında bulunduğu gözlendi.

Kendisi de kan bağışında bulunan Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, vatandaşların yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür etti.

Yayladağı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sağlam da Mehmetçiklerin mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, kendilerinin de askerlerin yanında olacaklarını kaydetti.

Altınözü'nde Mehmetikçik için Kur'an-ı Kerim okundu

Altınözü ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle program düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki etkinlikteki konuşmasında Mehmetçiğin zaferle döneceğinden emin olduklarını belirtti.

Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı da, vatan sevgisi için bir araya geldiklerini ifade etti.

Konuşmaların arından Kur'anı-ı Kerim okundu, Mehmetçik için dualar edildi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: AA
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