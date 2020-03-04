Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi organizasyonuyla düzenlenen yürüyüş, Ketenci Otel önünden başlayıp Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

Yürüyüşte dev Türk bayrağı açan Marmarisliler, Atatürk Anıtı önünde şehitlerin fotoğrafının bulunduğu panoya karanfiller bıraktı.

ADD Marmaris Şubesi Başkanı Dilay Uçar, burada yaptığı konuşmada, İdlib'de şehit olan vatan evlatlarına yüreklerinin yandığını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Emperyal devletlerin desteklediği PKK, PYD ve YPG unsurlarıyla ve terörizmle mücadelede devletimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." dedi.