Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Mehteran Derneği üyeleri, askerlik şubesine gönüllü askerlik için başvuru yaptı.

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Mehteran Derneği üyeleri, askerlik şubesine gönüllü askerlik için başvuru yaptı.

Yalvaç Mehteran Derneği Başkanı İsmail Navruz, ilçeki askerlik şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu askerlerin şehit olmasının ardından dernek üyeleriyle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Navruz, Türk askerlerine destek olmak için orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.

Dernek üyelerinin askerlik şubesine verdiği dilekçede ise şunlar kaydedildi:

"Uğruna nice sayısız şehidimizin kanını akıttığı, her karışı şehit kanıyla sulanmış olan ve üzerinde hür bir şekilde yaşadığımız bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalması, rengini sayısız şehidimizin kanından alan istiklalimizin sembolü olan, gölgesinde huzur içinde yaşadığımız şanlı bayrağımızın sonsuza dek dalgalanması, dinimizin şehadeti ezanımızın semalarımızda ebediyen inlemesi, vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz kadim devletimizin payidar olması için, tüm milli manevi kutsal değerlerimizin korunması için Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak istiyoruz."

Isparta, Suriye, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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