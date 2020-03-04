Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu oluşturuldu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu oluşturuldu.


Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda, Konya Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, uzun araç konvoyu oluşturarak, Kadınhanı Şehitliğine gitti.

İlçe başkanı Yahya Akbaş, burada yaptığı konuşmada, "Bu vatan hepimizin ve Türk bayrağı için bizler her zaman ölmeye hazırız. İdlib şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kadınhanı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:55:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]