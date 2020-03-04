Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu oluşturuldu.

Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda, Konya Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, uzun araç konvoyu oluşturarak, Kadınhanı Şehitliğine gitti.

İlçe başkanı Yahya Akbaş, burada yaptığı konuşmada, "Bu vatan hepimizin ve Türk bayrağı için bizler her zaman ölmeye hazırız. İdlib şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.