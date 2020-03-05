Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir grup Suriyeli ile güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Cumhuriyet Mahallesinde bir araya gelen Suriyeli sığınmacılar, Türk bayrağı açarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek oldu.

Grup adına açıklama yapan Suriyeli Velid Nureddin, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Osmanlı döneminde Türkiye ile düşmana karşı savaştıklarını belirten Nureddin, "Çünkü Türklerle biz Müslüman milletiz. Çanakkale'de bizler de şehit verdik. Çanakkale'de omuz omuza savaşarak düşmanları yendik. Şu anda da yine birlikte savaşıyoruz. İnşallah bu harekatta da zafer Türk askeri ile bizim olacak. Ben Suriye'de 5 yıl savaştım. Çocuklarım için Türkiye'ye Elbistan'a geldim ama Türk devleti isterse cepheye gitmeye hazırım." dedi.

"Türkiye için canımızı vermeye hazırız"

İç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındıklarını ifade eden Nureddin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından memnun olduklarını söyledi.

Arap devletleri ve Avrupalıların konuşmaktan başka bir iş yapmadığını aktaran Nureddin, "Türkiye ise bize kucak açtı. Kanımız canımız Erdoğan ve Türk halkına feda olsun. Bizler Türk halkından memnunuz. Komşularımızdan memnunuz. Elbistan'da komşularımız bize çok iyi davranıyor. Bizleri seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz. Allah Türk ordusuna, Türk devletine zafer versin." ifadelerini kullandı.

Ahmet Alo da şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Türk ve Suriyeliler Müslüman bir millettir. İnşallah ben de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak ve Türk askeri ile düşmana karşı savaşmak için Suriye'ye gideceğim." diye konuştu.

"Korucular olarak daima hazırız"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Fırtına ise 54 bin kişilik korucu camiası olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev almak için hazır şekilde emir beklediklerini söyledi.

Fırtına, 35 yıldır bugüne kadar terörle mücadelede devletin yanında askerle beraber omuz omuza mücadele ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün de Bahar Kalkanı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz. 54 bin kişilik güvenlik korucusu camiamızla yurt dışı harekatında da vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hazırız ve devletimizden her an emir bekliyoruz. Bu güne kadar canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."