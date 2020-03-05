Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Antalya'da üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikleri anmak için program düzenledi.

Antalya AKEV Üniversitesinin Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, öğrenci Onur Ünal arkadaşları adına konuşma yaptı.

Serik İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en iyi şekilde mücadelesini ortaya koyduğunu söyledi.

Mücadeleye herkesin desteğiyle devam edeceklerini belirten Aktürk, "34 şehidimizin olduğu gün Serikli gençler karakola gelerek ellerinde av tüfekleriyle 'Bizim de gitmemiz gereken yer varsa gidelim' dedi. 65 yaşındaki Nazmi amcamın da böyle talebinin olması bizi onurlandırdı." dedi.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül de vatan için ne yapılması gerekiyorsa hazır olduklarını ifade etti.

Programda, katılımcılar Mehmetçik yemini etti.