Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da, Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, İdlib'de görev yapan askerlere destek olmak ve şehitleri anmak amacıyla Türkiye koreografisi oluşturdu.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu, Türk bayrağı açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edilerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne işaret edildi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kastamonu, Çankırı, Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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