Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Şehitlerimize Saygı, Kahraman Ordumuza Destek" yürüyüşü düzenlendi.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için "Şehitlerimize Saygı, Kahraman Ordumuza Destek" yürüyüşü düzenlendi.

Akşehir Belediyesi öncülüğünde, Garnizon Komutanlığı önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde slogan atarak Anıt Meydana kadar yürüdü.

Güzergah boyunca da yola çıkan esnaf ve öğrenciler de Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş sonunda katılımcılar, şehit askerlere saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüğünü söyledi.

Rejimin hain saldırısına sessiz kalmanın mümkün olmayacağını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) daha önce terör örgütlerine gereken cevabı verdiği harekatlar olmuştur. Şimdi de 'Bahar Kalkanı Harekatı' ile ordumuz gerekeni yapmaktadır. Şehitlerimize saygı ve kahraman ordumuza destek amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz ile vatandaşlarımız bu yürüyüşe destek vererek tek yürek olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehit askerlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yürüyüşe, Arslan'ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, meclis üyeleri, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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