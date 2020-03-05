Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Yalova'da Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Yalova'da Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Memur-Sen İl Temsilciliğince organize edilen program kapsamında, Gazipaşa Caddesi'nde toplanan grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, Mehmetçiğe destek sloganı atarak, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu, bugünlerde ülke olarak milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yalova halkı olarak devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını ifade eden Kotçioğlu, "Dünyanın neresinde, milliyeti, dini, mezhebi ne olursa olsun, mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz. Ekmeğimizi bölüşecek, canımız pahasına da olsa gözyaşlarına ortak olacağız." diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Kotçioğlu, birlik ve beraberlik içinde ordunun muzaffer olacağına inandıklarını aktardı.

Kotçioğlu, " Suriye'de bulunan Mehmetçiğimize karşı yapılan hain saldırıları da lanetle kınıyoruz. Barış ve huzurun tesisi için alınacak her kararın ve atılacak her adımın da arkasındayız. Şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Şuayip Akgün tarafından dua okundu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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