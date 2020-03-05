Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Samsun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için iş makineleriyle konvoy düzenlendi.

Samsun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için iş makineleriyle konvoy düzenlendi.

Tekkeköy ilçesinde yaklaşık 200 vinç ve 40 çekici, Türk bayraklarıyla süslendi.

Trafik polislerinin öncülüğünde ilçeden hareket eden vinç ve çekici sürücülerine diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kavşağından tekrar Tekkeköy ilçesine dönen ve yaklaşık 70 kilometre şehir turu atan vinç ve çekici geçişini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Programı organize eden vinç sürücüsü Mustafa Kaçak, yaptığı açıklamada, her daim devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını söyledi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için toplandıklarını belirten Kaçak, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Mevzu vatan olunca fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Bugün her zamankinden daha biriz, bütünüz." dedi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Samsun, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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