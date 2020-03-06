Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.

Kent merkezinde bir araya gelen Pamukova Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ilçede bulunan 46. Mühimmat Bölük Komutanlığı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, Mehmetçiğe destek sloganı atarak, tekbir getirdi.

Komutanlığı ziyaret eden öğrenciler, Garnizon Komutanı Oktay Eren'e, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

Pamukova, Sakarya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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