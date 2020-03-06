Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Muş'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren vatandaşlar, şehitler tepesinde Türk bayrağı açarak meşale yaktı.

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Muş'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren vatandaşlar, şehitler tepesinde Türk bayrağı açarak meşale yaktı.

Köy ve Köy Okulları Geliştirme Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğinin (KÖY-GEL-DER ) düzenlediği programda bir araya gelen vatandaşlar, harekata katılan askerlere dua etti.

KÖY-GEL-DER Başkanı Murat Çaldır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'ya şan, adalet ve medeniyetin kapısını açan büyük komutan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'tan, sınır ötesinde ve sınırlar dahilinde şehadet mertebesine ermiş kahramanları saygı, sevgi ve minnetle andıklarını söyledi.

Ay yıldızlı bayrak uğruna seve seve canlarını feda edeceklerini belirten Çaldır, "Allah bayrağımızı mazluma umut, düşmanlarımıza korku olarak sembolize etsin. Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın her koşulda emirlerine tabiyiz." dedi.

Daha sonra Türk Bayrağı etrafında hilal oluşturan vatandaşlar, meşale yakarak dua etti, meşale yaktı.

Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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