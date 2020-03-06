Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Bilecik'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutularak, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Bilecik'te, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutularak, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Kayıboyu Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler söylendi.

İl Müftü Vekili Mustafa Topal'ın dua edilmesinin ardından esnaf ve vatandaşların katkılarıyla 4 bin kişilik hazırlanan pilav, Vali Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından dağıtıldı.

Ayrıca, Bilecik Valiliği ve İl Müftülüğünce "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" yardım kampanyası çerçevesinde toplanan un dolu 4 tır, törenle İdlib'e uğurlandı.

Törende konuşan Vali Şentürk, Türk milletinin tarih boyunca mazlumun yanında olduğunu vurguladı.

Destekleri için vatandaşlara teşekkür eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik bu konuda her türlü hassasiyetini gösteriyor. Az olan çok olana kadar her kesimden kampanyaya destek geldi. Esas olan da verebilmektir. Vatanımız, milletimiz, devletimiz, insanlık ve bayrağımız için her türlü fedakarlığa hazırız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Pazaryeri

Pazaryeri ilçesinde cuma namazından sonra Kaymakamlık önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile "En büyük asker bizim asker", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşün sona erdiği ilçe şehitliğinde, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinlikte yaptığı açıklamada, ilçe halkının birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterip yürüyüşe yoğun katılım sağladığını dile getirdi.

Yürüyüşe katılan ve oğlu Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Mücahide Kılıç da askerler için her gün dua ettiğini belirterek, "Allah tüm askerimizi korusun, onların ayaklarına taş değdirmesin. Askerimizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, Emniyet Amir Vekili İnan Kılıçoğlu da katıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bilecik, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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