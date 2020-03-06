Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu vatan size minnettar yürüyüşü" düzenlendi.

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu vatan size minnettar yürüyüşü" düzenlendi.


Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrağı ile belediye binası önününde toplandı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk asker doğar." sloganlarını atılarak belediye binası önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda son buldu.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, yürüyüşün, geçmişten bugüne kadar vatan topraklarını korumak için mücadele eden şehit ve gazilerin anısına düzenlendiğini belirtti.


Program, yapılan duanın ardından sona erdi.


Yürüyüşe, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, daire müdürleri ve öğrenciler de katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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