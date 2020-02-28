Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu (2) - Son Dakika

Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle "şehitlere saygı" yürüyüşü yapıldı.

Oltu ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin öncülüğünde Hükümet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

Tekbir ve salavatlarla ilçeyi dolaşan grup üyeleri, daha sonra toplandıkları alana geri döndü.

Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Oltu İlçe Başkanı Muhammet Öztürk, grup adına yaptığı basın açıklamasında, hain saldırıda şehit düşen 33 Mehmetçiği anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugünlerde üzerlerine düşenin vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek olduğunu ifade eden Öztürk, "Devletimiz bizi de çağırdığı takdirde hiç tereddüt etmeden soluğu cephede alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Öztürk'ün konuşmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan, Erzurum kent merkezinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı. Büyükşehir Belediyesi de şehrin en işlek caddelerine dev Türk bayrakları astırdı.