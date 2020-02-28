Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA - Son Dakika

Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Adana'da, Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, sadece mazlumların haklarını değil, aynı zamanda ülkenin sınırlarını da koruyarak millete yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan TSK'ye yönelik hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığmadan lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve yüreklerinin kanadığını dile getiren Eraslan, "Bugün bizim için ayrışma değil birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. Bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Açıklamanın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Askere uzanan eller kırılsın." sloganlarıyla saldırıyı protesto eden grup dağıldı.