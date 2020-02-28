Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA

6 saat önce

Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Adana'da, Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, sadece mazlumların haklarını değil, aynı zamanda ülkenin sınırlarını da koruyarak millete yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan TSK'ye yönelik hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığmadan lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve yüreklerinin kanadığını dile getiren Eraslan, "Bugün bizim için ayrışma değil birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. Bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Açıklamanın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Askere uzanan eller kırılsın." sloganlarıyla saldırıyı protesto eden grup dağıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA

İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'i buldu
Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ADANA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]