Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/

6 saat önce

Gümüşhane'de dolmuşçular oluşturdukları konvoyla İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için klakson çaldı.

Gümüşhane'de dolmuşçular oluşturdukları konvoyla İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için klakson çaldı.

Şehir içinde yolcu taşıyan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi yaklaşık 25 dolmuşçu, Kale Mahallesi'ndeki durakta bir araya gelerek Türk Bayrağı ile süsledikleri midibüsleriyle konvoy oluşturdu.

Şehir girişinden başlayıp klakson çalarak Cumhuriyet ve Atatürk cadelerinde dolaşan konvoya vatandaşlarlar da alkışlarla destek verdi.

Etkinliğin ardından konuşan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlip'te şehit düşen 34 vatan evladına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Vatanı korumak için yaptığı bu mücadele şanlı ordu ve Mehmetçiği muzaffer olması duasında bulunan Şeker, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz toplu taşıma sektörü olarak yıllarca hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Her zaman halkımızla iç içeyiz. Toplumun tüm acıları ve mutluluklarını hep beraber yaşıyoruz. Bu süreçte yine birlik ve beraberlik içeriside atlatacağız. Bugün tüm arkadaşlarımızla bu birlik için konvoy oluşturduk. Bizler her zaman devlerimizin ve milletimizin yanındayız. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez.' diyoruz."

Giresun'da öğrencilerden Mehmetçike mektup

Eynesil Mustafa Yüksel İlkokulunda eğitim öğretim gören 120 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için mektup yazdı.

Okulun 3/C Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sinan Gündoğdu eşliğinde, Mehmetçiklere hitaben yazdıkları mektupları Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan ve görevli askerler de öğrencilere çikolata ve balon verdi. Burada öğrencilerden Elif Berfin Topal ve Yağmur Cebeci yazdıkları mektupları okudu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/

Gümüşhane, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı
Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:40:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]