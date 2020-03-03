Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika

Gümüşhane'de dolmuşçular oluşturdukları konvoyla İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için klakson çaldı.

Şehir içinde yolcu taşıyan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi yaklaşık 25 dolmuşçu, Kale Mahallesi'ndeki durakta bir araya gelerek Türk Bayrağı ile süsledikleri midibüsleriyle konvoy oluşturdu.

Şehir girişinden başlayıp klakson çalarak Cumhuriyet ve Atatürk cadelerinde dolaşan konvoya vatandaşlarlar da alkışlarla destek verdi.

Etkinliğin ardından konuşan Fatih Dolmuş Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Osman Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlip'te şehit düşen 34 vatan evladına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Vatanı korumak için yaptığı bu mücadele şanlı ordu ve Mehmetçiği muzaffer olması duasında bulunan Şeker, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz toplu taşıma sektörü olarak yıllarca hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Her zaman halkımızla iç içeyiz. Toplumun tüm acıları ve mutluluklarını hep beraber yaşıyoruz. Bu süreçte yine birlik ve beraberlik içeriside atlatacağız. Bugün tüm arkadaşlarımızla bu birlik için konvoy oluşturduk. Bizler her zaman devlerimizin ve milletimizin yanındayız. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez.' diyoruz."

Giresun'da öğrencilerden Mehmetçike mektup

Eynesil Mustafa Yüksel İlkokulunda eğitim öğretim gören 120 öğrenci, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için mektup yazdı.

Okulun 3/C Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sinan Gündoğdu eşliğinde, Mehmetçiklere hitaben yazdıkları mektupları Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanı Uğur Ahmet Alkan ve görevli askerler de öğrencilere çikolata ve balon verdi. Burada öğrencilerden Elif Berfin Topal ve Yağmur Cebeci yazdıkları mektupları okudu.