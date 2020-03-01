Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için İzmir, Tekirdağ ve Denizli'de etkinlikler düzenlendi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için İzmir, Tekirdağ ve Denizli'de etkinlikler düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturuldu. Cadde ve sokakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile turlayan katılımcılar, etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdirdi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, yaptığı açıklamada, Bayındırlıların adeta tek yürek olduğunu belirtti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR

Denizli, İdlib, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti
Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 03:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - İZMİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]