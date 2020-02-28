Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KİLİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KİLİS - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KİLİS

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehit haberleriyle tüm Türkiye'nin hüzne boğulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dün akşamdan beri kardeşlerimiz büyük bir olgunlukla dualar edip hatmi şerifler okuyor. KİKAD olarak hanım kardeşlerimiz 33 hatim okudular. Kur'an kurslarımızdaki hocalarımız ve öğrencilerimizle sayı 100'e ulaştı ve halen okumaya devam ediyoruz. İnşallah Kur'an ile beraber bereket bulacağız ve sabrımızı artıracağız. Şehadet önemlidir peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir buna inanıyoruz."

Programa Vali Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada kentin bazı sokakları da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KİLİS

İdlib, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:37 Kaynak: AA
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