Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA

6 saat önce

Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

MSKÜ öğrencileri sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Kötekli Mahallesi'ndeki Yoğurtçu Parkı'nda toplandı.

Yaklaşık bin öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Herşey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.

Grup adına konuşan Muhammed Çabuk, Suriye'de askerlere yapılan hain saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Çabuk, "Biz şehitlere saygı yürüyüşü ile ülkemizdeki tüm üniversitelere örnek olmak istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz." dedi.

Sloganlar eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ne kadar yürüyen öğrenciler, tekrar dönüp yürüyüşü Yoğurtçu Parkı'nda sonlandırdılar.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı İzmir'e şehit ateşi düştü Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 06:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]