Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan

6 saat önce

Cuma namazı için toplanan cemaat Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cuma namazı için toplanan cemaat

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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