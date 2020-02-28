Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan - Son Dakika

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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Vali Ayhan
6 saat önce
Cuma namazı için toplanan cemaat Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04 Kaynak: AA
Cuma namazı için toplanan cemaat
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması
SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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