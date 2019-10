"Türkiye, mektubu çöp tenekesine atarak yoluna devam etti"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, son derece yakışıksız, son derece edepsizce kaleme alınmış, sızdırılmış olan bir mektubu (Donald Trump'ın mektubu) çöp tenekesine atarak yoluna devam etti. Biz bu bölgede olduğumuz sürece, emperyalist güçler bu oyunlarını oynamaya devam ettikleri sürece hiç şüpheniz olmasın, bu mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyeleriyle İzmit ilçesindeki restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı yapamayacağını düşündüklerini ancak Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve kararlılığı, TSK ve Mehmetçik'in eşsiz kahramanlığı ve milletin birliği ve bütünlüğüyle harekatın başladığını ve bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Operasyonun etkin şekilde devam etmesinin uluslararası camiayı harekete geçirdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızı dinlediniz. '120 saatin sonrasında bir saat beklemeyiz.' dedi. Operasyonu durdurduk ve inşallah söyledikleri sözleri yerine getirirler ama eğer sözler yerine getirilmezse Türkiye bu anlamda aldığı kararlılık içinde yoluna devam edecektir." diye konuştu.

"Sahipleri PYD/YPG'yi nereye götürüyorlarsa götürsünler"

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nda kağıt üzerinde olumlu bir noktaya geldiklerini anlattı.

"Dünya basını da izledi. Bütün dünya basını 'Türkiye'nin zaferi, Erdoğan'ın büyük başarısı' olarak bu anlaşmayı takip etti." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi PYD/YPG bizim zaten o 32 kilometrelik mesafeye gidecek. Nereye giderse gitsin, sahipleri PYD/YPG'yi nereye götürüyorlarsa götürsünler, Türkiye'nin başına bela olmayacaklar, bir daha Türkiye'ye zarar vermeyecekler. Ayrıca bunlara verilen silahların teslimi ve yaptıkları tahkimatların da tahrip edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sahada güçlü olmayanın masada güçlü olma ihtimali yoktur.

Türkiye, sahada gücünü göstermiştir, inşallah şimdi masada da sonuçlarını en güzel şekilde alacaktır ve bu beladan Türkiye kurtulacaktır."

"Trump'ın mektubunu çöp tenekesine attık"

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu henüz gündemde yokken "Artık Türkiye, eski dönemlerde olduğu gibi mektup diplomasisiyle hizaya sokulacak bir ülke değildir." dediğini anımsattı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, son derece yakışıksız, son derece edepsizce kaleme alınmış bir mektubu, sızdırılmış olan bir mektubu çöp tenekesine atarak yoluna devam etti. Biz bu bölgede olduğumuz sürece, emperyalist güçler bu oyunlarını oynamaya devam ettikleri sürece hiç şüpheniz olmasın, bu mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir. Bunun bir tane koşulu vardır. Biz tam bağımsızlık istikametinde bütün gücümüzle yürüyoruz. Geri dönmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, yılmayacağız, birliğimizi, beraberliğimizi asla heba etmeyeceğiz, güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kullandığı silah ve mühimmatın önemli bir kısmının yüzde 100 yerli üretim olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'nin tüfeklerini, silahlarını, kurşunlarını dahi yurt dışından almak zorunda olduğunu, kamyonları yürütebilmek için yedek parçalarını başka ülkelerden almak durumunda kaldığını anlattı.

"Türkiye'nin kaderi, AK Parti'nin kaderiyle eşitlenmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığının tüm dünya tarafından takip edildiğini, dünyanın dört bir tarafında insanların Türkiye'nin daha güzel bir geleceğe doğru yürümesi için dua ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kaderi, AK Parti'nin kaderiyle eşitlenmiştir. Güçlü siyasi liderler, güçlü siyasi programlar, demokrasilerde güçlü siyasi partiler üzerinde yükselir. Bütün bunları yapabilmek için çelik gibi bir siyasi partiye, çelik gibi iradeye sahip olan bir siyasi kadroya sahip olmamız lazım. Onun için önümüzdeki dönemde AK Parti'ye destek olan, omuz veren binlerce, milyonlarca kardeşimizle çok daha ciddi ve zor bir çalışma dönemine girmek mecburiyetinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Bizim başarımız göründükçe dost ve müttefik zannettiğiniz nice devletlerin birbirlerine karşıt olmalarına rağmen aynı safa geçmiş olduklarını gördük. Dolayısıyla biz daha kuvvetli olacağız.

Cumhurbaşkanımız, son Birleşmiş Milletler konuşmasıyla AK Parti siyasi hayatında yeni bir döneme girmiştir. 'One minute' demişti seneler önce, o bir seviyeydi. 'Dünya beşten büyüktür.' dedi, o da bir seviyeydi. BM Genel Kurulunda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını göstererek, şu soruyu sordu: 'İsrail'in sınırları neresidir?' Bu, çok yüksek bir seviyedir. Bu, şu demektir: 'Uluslararası egemenlerin hangi oyunu oynadığını biliyoruz ve bu oyunu bozmak için kararlıyız.' Bu, çok güçlü bir siyasi iradeyi gerektirir. Onun için Cumhurbaşkanımızın bu siyasi bütünlüğü çok daha ileriye taşıyacak bir kadroyu oluşturmak mecburiyetimiz var. Bunun için de AK Parti'nin önümüzdeki kongre süreçlerinin bundan önceki kongre süreçlerinden çok daha önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. En güçlü siyasi figürleri bulup, o kardeşlerimizle, o hanımefendilerle, o gençlerle yolumuza devam etmek zorundayız. Ankara ve İstanbul sonuçları da bunu gösterdi."

"Zımba gibi, çelik gibi kadroyu oluşturacağız"

Kurtulmuş, AK Parti'de yeni bir döneme girileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın siyasi karizmasının arkasına sığınarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır." dedi.

Her bir siyasi aktörün mahalle başkanından ilçe başkanına, sandık başkanından kadın kolları başkanına, il yönetim kurulu üyelerinden gençlik kollarındakilere kadar tabiri caizse her birinin Tayyip Erdoğan gibi olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, her biri halkta karşılığı olan, milletin sevdiği, itibar ettiği, itimat ettiği pırıl pırıl insanlar olması gerektiğini belirtti.

Herkesin bu siyasi hareketi yükseltecek güce, bilgiye, birikime, ahlaka, davranışa, halk tarafından benimsenmeye ve hepsinden önemlisi performansa sahip olması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Çok daha güçlü siyasi aktörlerle yolumuza devam etmek durumundayız. Artık ilçelerin ve illerin yönetimleri oluşurken, siyasi aktörlerimizi belirlerken ahbap çavuş ilişkileri geride kalmıştır. Ahmet'in, Mehmet'in adamı, falancanın akrabası, filancanın hısmı devri kalmıştır. Vallahi de kimseyi taşıyacak ne imkanımız vardır ne de böyle bir lüksümüz vardır. Herkes bu davayı taşımak zorundadır. Zımba gibi, çelik gibi kadroyu oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, "AK Parti'den ayrılıp, falanca filanca partiler kurulursa ne olur?" şeklinde soru yönelttiklerinde cevabının çok net olduğunu belirterek, "Değil AK Parti'den ayrılanların ne yapacakları, CHP'nin ya da başka muhalefet partilerinin ne yapacakları bizim umrumuzda değildir. Onların ne yapacağı değil, aslolan bizim ne yapacağımızdır. Biz doğru şekilde hareket edersek Allah'ın izniyle bütün sınırları aşar, bütün gücümüzü daha güzel bir şekilde ortaya koyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

