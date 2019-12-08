Türkiye mezunu Filistinliler Gazze Şeridi'nde

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneğinin (TMD) Gazze Şubesi'nce, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ücretsiz "tıp günü" etkinliği düzenlenerek, 318 hasta muayene edildi.

TMD'nin Gazze Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin En-Nuseyrat bölgesinde, Filistin Tıp Merkezi'nin ortaklığında bölge halkına ücretsiz sağlık taraması yapıldığı, ihtiyaç sahiplerine ilaç dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, 318 hastanın muayene edildiği, derneğin Gazze Şubesi tarafından bugüne kadar 5 farklı aktivitenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu tür faaliyetlerin hem işgal altındaki Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, bu faaliyetlerde emeği geçen dernek üye ve doktorlarına teşekkür edildi.

TMD, daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde ücretsiz tıp günü etkinliği düzenleyerek 200 hastayı muayene etmiş, ihtiyaç sahiplerine ilaç desteği sağlamıştı.