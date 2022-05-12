Türkiye mezunu Libyalılar bir araya geldi - Son Dakika

Trablus'ta TİKA ofisinde buluşan Türkiye mezunlarından detaylar

Kocaeli Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünü bitiren Malik bin Nube ile röportaj

Türkiye Mezunu Libyalılar Derneği başkanı Prof. Dr. Gazalla Muhammed bin Hüseyin ile röportaj

Dr. Huveyde Miftar eş-Şerif ile röportaj Türkiye mezunu Libyalılar başkent Trablus'ta bir araya geldi

TRABLUS (AA) – Farklı dönemlerde Türkiye'de üniversite eğitimi görmüş, yüksek lisans ve doktora yapmış olan Libyalılar, başkent Trablus'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ofisinde buluştu.

AA muhabirine konuşan Türkiye Mezunu Libyalılar Derneği başkanı Prof. Dr. Gazalla Muhammed bin Hüseyin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Türkiye'de yüksek lisans yaptığını söyledi.

Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yaptığını, doktorasını ise İngiltere'de tamamladığını ifade eden Bin Hüseyin, Trablus Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğunu kaydetti.

"Derneğimiz resmi olarak bir yıl önce kuruldu. Ancak bu bizim üçüncü buluşmamız." diye konuşan Bin Hüseyin, derneğin 250 civarında üyesi olduğunu, Libya'nın genelindeki Türkiye mezunlarının sayısının çok daha fazla olduğunu, diğer mezunların da kendilerine katılmasını beklediklerini ifade etti.

-"Türkiye'yi ikinci evim gibi hissediyorum"

Dr. Huveyde Miftar eş-Şerif de doktorasını Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yaptığını, halen Trablus Üniversitesi Sivil Havacılık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğunu dile getirdi.

Şerif, Türkiye'de 6 yıl yaşadığını anlatarak, "Türkiye'nin ekmeğini yedim, suyunu içtim, havasını soludum ve çok güzel insani ilişkiler kurdum. Çocuklarım bile her zaman Türkiye'ye tekrar gitmek ve gezmek istiyor. Türkiye'yi ikinci evim gibi hissediyorum." dedi.

Kocaeli Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünü bitiren Malik bin Nube ise, 2020 yılında Libya'ya döndüğünü, TİKA'da koordinatör asistanı olarak bir müddet görev yaptığını ve halen Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nde yerel uzman olarak çalıştığını söyledi.

Elli civarında mezunun yanı sıra Türk ve Libyalı bazı davetlilerin katıldığı buluşma sonrasında davetlilere yemek ve içecek ikram edildi.