Türkiye, MIKTA Dönem Başkanlığı'nı Avustralya'dan devraldı - Son Dakika

Türkiye'nin, kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) Dönem Başkanlığı'nı Avustralya'dan devraldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avustralya'nın ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen MIKTA 20. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda MIKTA Dönem Başkanlığı'nı Avustralya'dan devraldığı belirtildi.

Toplantıda, Avustralya Dönem Başkanlığı'nda son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen ortak faaliyetler, Ukrayna'daki durum ve Türkiye'nin Dönem Başkanlığı'nda yürütülecek çalışmaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, ilki 2017 yılında olmak üzere, ikinci kez üstlenmekte olduğu MIKTA Dönem Başkanlığı önceliklerini 'küresel sağlık', 'etkin göç yönetimi' ve 'gıda güvenliği' olarak belirlemiş olup, yıl boyunca küresel gündemin üst sıralarında yer alan bu öncelikler ile MIKTA'nın daimi iş birliği alanları çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülmesine öncülük edecektir."

G20 üyeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında 2013 yılında bir istişare ve eş güdüm mekanizması olarak tesis edilen MIKTA, küresel barış ve istikrara yapıcı katkılarda bulunmayı ve üyeler arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.