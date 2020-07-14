Türkiye Milletvekilleri Birliğinden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Türkiye Milletvekilleri Birliğinden 15 Temmuz mesajı

Türkiye Milletvekilleri Birliği, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Türkiye Milletvekilleri Birliği, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde mesaj yayımladı. Birlik Başkanı 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak imzasıyla yayımlanan mesajda, kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensupları lanetlenirken, demokrasiden yana tavır koyan Türk milletine teşekkür edildi.

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Mesajda şu ifadeler yer aldı:


" Ülkemize ve milletimize kast eden FETÖ mensubu hainleri bir kez daha lanetliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferiyle taçlandı. Allah'ın takdiri, yüce milletimizin dirayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve vatanperver devlet görevlilerimizin azmiyle kara günü çok şükür demokrasi şölenine çevirdik. Karanlık gecenin sabahını aydınlık yapan aziz milletimizdir. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, demokrasi sevdalısı milletimize minnettarız. Gazi Meclisimizin bir mensubu olarak, şehit düşen 251 kahramanımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Milletvekilleri Birliğinden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika

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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
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19:18
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
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