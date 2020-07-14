Türkiye Milletvekilleri Birliğinden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Türkiye Milletvekilleri Birliği, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde mesaj yayımladı. Birlik Başkanı 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak imzasıyla yayımlanan mesajda, kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensupları lanetlenirken, demokrasiden yana tavır koyan Türk milletine teşekkür edildi.



Mesajda şu ifadeler yer aldı:



" Ülkemize ve milletimize kast eden FETÖ mensubu hainleri bir kez daha lanetliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferiyle taçlandı. Allah'ın takdiri, yüce milletimizin dirayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve vatanperver devlet görevlilerimizin azmiyle kara günü çok şükür demokrasi şölenine çevirdik. Karanlık gecenin sabahını aydınlık yapan aziz milletimizdir. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, demokrasi sevdalısı milletimize minnettarız. Gazi Meclisimizin bir mensubu olarak, şehit düşen 251 kahramanımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA