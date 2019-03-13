Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası
58 dakika önce
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, Antalya'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 61 ilden 3 bin 220 sporcu katılıyor.
2005 ile 2012 arası doğumlu sporcuların yarışacağı şampiyonada, 48 kumite, 22 kata dalında madalya dağıtılacak.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Antalya'da beş gün boyunca yeni yıldız adaylarının mücadelesini izleyeceklerini bildirdi.
Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:12 Kaynak: AA
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