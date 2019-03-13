Son Dakika Haberleri: Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası

34 dakika önce

Antalya'da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda, ilk günkü mücadelede minikler kategorisinde dereceye giren sporcular belirlendi.

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, System.String[]
Antalya'da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda, ilk günkü mücadelede minikler kategorisinde dereceye giren sporcular belirlendi.

Organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3 bin 220 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün, minik sporcular kata dalında yarıştı.

Buna göre 2009 doğumlu erkeklerde Yunus Eftal Varol, kızlarda Aysun Uçar, 2010 doğumlu kızlarda Ülkü Yiğit, erkeklerde Hamid Hüseyin Ağkoyun, 2011 doğumlu erkeklerde Musa Sarıtoprak, kızlarda Fatma Eda Gerek, 2012 doğumlu kızlarda Toprak Turan ve erkeklerde ise Doğukan Tural birinci oldu.

Takım halinde ise 2010-2011 doğumlu kızlarda Bartın Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü, erkeklerde Uşak Özlem Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi

Son Dakika! AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]