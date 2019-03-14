Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda ikinci gün mücadeleleri sürüyor.

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda ikinci gün mücadeleleri sürüyor.



Antalya Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyona, 61 ilden 3 bini aşkın sporcu katılıyor.



2005 ile 2012 yılları arası doğumlu sporcuların yarıştığı şampiyonada, 48 kumite, 22 kata dalında madalya dağıtılacak.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, minikler ve yıldızlarda en yüksek katılımlı organizasyonlardan birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.



Delihasan, organizasyonda karate altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulduklarını vurguladı.



Antalya'da geleceğin dünya ve Avrupa şampiyonlarının tatamiye çıktığını ifade eden Delihasan, karatede yeni yıldız adaylarının mücadelesine tanıklık ettiklerini kaydetti.



Organizasyon, 17 Mart'ta sona erecek.

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