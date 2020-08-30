Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Dumlupınar'da Büyük Taarruz'u başlatan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandıkları zaferle bizlere bağımsız bir vatan toprağı bırakan ecdadımızı saygı ve minnetle anıyoruz."