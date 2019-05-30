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Türkiye-Moğolistan ilişkilerine ithafen resim sergisi

1 saat önce

Türkiye ve Moğolistan'ın diplomatik ilişkilerinin 50'nci yıl dönümü vesilesiyle, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" adlı resim sergisi düzenlenecek.

Türkiye-Moğolistan ilişkilerine ithafen resim sergisi, System.String[]
Türkiye ve Moğolistan'ın diplomatik ilişkilerinin 50'nci yıl dönümü vesilesiyle, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" adlı resim sergisi düzenlenecek.
Ressam Akın Ekinci'nin eserlerinin yer alacağı "Yolcudan Yolcuya Hikayeler" sergisi, Ulanbator'daki Modern Art Gallery'de 5-11 Haziran tarihlerinde sanat severlerle buluşacak.
İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50'nci yılı münasebetiyle düzenlenecek "50 yıla 50 eser" konseptiyle hazırlanan sergi, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Ulan Bator Büyükelçiliği'nin himayesinde ve Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda açılacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:11 Kaynak: AA
Ekinci, Moğolistan, Türkiye, Güncel
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