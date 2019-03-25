Türkiye-Moldova
1 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye-Moldova maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Yeni EskişehirHakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna)Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım,...
2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki Türkiye- Moldova
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Sergii Boiko, Semen Shlonchak, Igor Alokhin (Ukrayna
)
Türkiye: Mert Günok
, Zeki Çelik
, Merih Demiral, Kaan Ayhan
, Hasan Ali Kaldırım
, Mahmut Tekdemir
, Dorukhan Toköz
, Deniz Türüç
, Hakan Çalhanoğlu
, Cenk Tosun
, Burak Yılmaz
Moldova: Koselev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Ginsari, Ambros
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:09 Kaynak: AA
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