Üye Girişi
Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

03.02.2022 09:19
Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Ortak sınırımız olmasa da komşu olarak gördüğümüz ve Türkiye için önemli bir dost ve stratejik ortak olan Moldova'yla ilişkilerimizin 30 yıl içerisinde karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Stratejik ortaklığımız, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ulaştığı seviyenin somut yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Moldova'da yaşayan soydaş Gagavuzların iki ülke arasında örnek dostluk ve iş birliği köprüsü kurduğu, güçlü Moldova ile gelişen müreffeh bir Gagavuz Yeri'nin, Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da güçlendirmeye devam edeceğine inancın tam olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki on yıllarda ikili ilişkilerin her alanında çok yönlü iş birliğimizi daha da üst seviyelere çıkarmak hedefinde Moldovalı dostlarımızla birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, DOST Partisi, Türkiye, Moldova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
09:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan Ceren Ece Öksüz: O duygulandı, ben gururlandım
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
08:45 Hakimden Sezen'in katiline: Sana beş yıl ceza vereceğim, şimdi mi vereyim erteleyeyim mi?
08:33 İzmir'de yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
08:31 Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol
08:28 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı
08:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 vekille basına kapalı toplantı yaptı! "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin." talimatı geldi
08:11 Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!
08:03 Güncel altın kuru! Gram ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement