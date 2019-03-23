Türkiye-Moldova Maçına Doğru
6 dakika önce
Moldova A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.
Moldova A Milli Futbol Takımı
, 25 Mart Pazartesi günü 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye
ile yapacağı maç için Eskişehir
'e geldi.
Moldova kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan
Havalimanı'na ulaştı. Kafile, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.
Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Yeni Eskişehir Stadı
'ndaki basın toplantısı yarın saat 18.30'da başlayacak. Moldova, son antrenmanını ise saat 19.00'da aynı statta yapacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:52 Kaynak: AA
Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek"
Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek