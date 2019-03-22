Son Dakika Haberleri: Türkiye-Moldova Maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun Yöneteceği Açıklandı.

Türkiye-Moldova Maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun Yöneteceği Açıklandı.

29 dakika önce

IHAAW124819-SPO/22-03-2019- Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı.

Türkiye-Moldova Maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun Yöneteceği Açıklandı., System.String[]
IHAAW124819-SPO/22-03-2019

- Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı. 22.03.2019 12: 48: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Futbol, Ukrayna, Türkiye, Moldova, Spor
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