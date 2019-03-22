Türkiye-Moldova Maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun Yöneteceği Açıklandı.
29 dakika önce
IHAAW124819-SPO/22-03-2019- Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı.
IHAAW124819-SPO/22-03-2019
- Türkiye-Moldova maçını Ukrayna Futbol Federayonu'ndan Sergii Boiko'nun yöneteceği açıklandı. 22.03.2019 12: 48: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:55 Kaynak: İHA
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Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek
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