Son Dakika Haberleri: Türkiye-Moldova Maçını Ukraynalı Hakem Sergii Boiko Yönetecek

Türkiye-Moldova Maçını Ukraynalı Hakem Sergii Boiko Yönetecek

11 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

Türkiye-Moldova Maçını Ukraynalı Hakem Sergii Boiko Yönetecek, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadyum'unda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mykola Balakin olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Eskişehir, Türkiye, Moldova, Spor
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