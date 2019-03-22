Türkiye-Moldova Maçını Ukraynalı Hakem Sergii Boiko Yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Yeni Stadyum'unda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alokhin üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mykola Balakin olacak.

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