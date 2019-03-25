Türkiye - Moldova Maçının Ardından - Alexandru Spiridon
1 saat önce
Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Moldova
Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:39 Kaynak: AA
Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler!
Cenk Tosun, Grupta Fransa'yı Favori Olarak Gördüğünü Açıkladı
ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı