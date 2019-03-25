Son Dakika Haberleri: Türkiye - Moldova Maçının Ardından - Alexandru Spiridon

Türkiye - Moldova Maçının Ardından - Alexandru Spiridon

1 saat önce

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Moldova, Türkiye, Güncel
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