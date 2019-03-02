Türkiye - Moldova Maçının Genel Bilet Satışı Başladı
1 saat önce
İSTANBUL / DHAA Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı.
İSTANBUL/ DHA A Milli Futbol Takımı
'nın Moldova
ile oynayacağı 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için başladı. Eskişehir
Yeni Stadyumu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.
Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
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