Son Dakika Haberleri: Türkiye - Moldova Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Türkiye - Moldova Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

21 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye - Moldova Maçının İlk 11'leri Belli Oldu, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Moldova'yı konuk edecek. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Semen Shlonchak, Igor Alokhin üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Deniz, Hakan, Cenk, Burak

MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:47 Kaynak: DHA

Futbol, Moldova, Türkiye, Spor
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