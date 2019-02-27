Son Dakika Haberleri: Türkiye - Moldova Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı

Türkiye - Moldova Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı

9 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye - Moldova Maçının Öncelikli Bilet Satışı Başladı, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bilet fiyatları ise 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakanın öncelikli biletleri satışı Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinde üç gün devam edecek. Her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere teslim edilecek.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları ise 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

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